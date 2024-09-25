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19:30, 24 сентября 2024 года

Студент из Гаити пообщался с орловскими школьниками

Джеффсон Телсон окончил Орловский опорный вуз и сейчас учится в магистратуре.



Гражданин Гаити Джеффсон Телсон пять лет назад приехал в Орловскую область. Расстояние между нашей страной и его республикой составляет более девяти тысяч километров, но это не стало препятствием для получения российского образования. Он окончил Орловский опорный вуз и сейчас учится в магистратуре, осваивая международное право.

Джеффсон свободно владеет пятью языками. Помимо родного креольского, он говорит на французском, английском, испанском и арабском, чем покорил воспитанников школы №2 поселка Нарышкино.

- Это очень позитивный человек. Он вдохновил меня на новые свершения. Учиться, изучать языки, не останавливаться на достигнутом, - поделилась своими эмоциями от встречи ученица девятого класса Полина Ермакова.

Джеффсон рассказал ребятам о своей прекрасной и солнечной Республике, которая сейчас охвачена протестами. Он отметил, что Запад диктует гаитянам свои правила, но их культура и традиции ближе к Русскому миру. По его словам, жители Гаити искренне поддерживают Россию и желают ей победы в СВО. Джеффсон уже побывал на Белгородской границе, доставив гуманитарный груз солдатам. Следующую поездку он планирует в начале ноября.


Мария Семак
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