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17:31, 24 сентября 2024 года Экс-директор школы "Русичи" вернет похищенные 1,4 миллиона рублей Разбирательство прошло две инстанции.



Фото: архив

Год назад бывший директор спортивной школы олимпийского резерва "Русичи" был приговорен к четырем годам колонии условно и штрафу в полмиллиона рублей за мошенничество, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.



Как следует из материалов дела, осужденный сформировал несколько групп по футболу и мини-футболу, но занятий как таковых не было, а зарплату тренерам за якобы проведенные тренировки он забирал себе. Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.



Эту сумму прокуратура потребовала вернуть через суд. В первой инстанции требования ведомства удовлетворили. Осужденный подал апелляцию, но проиграл и ее, сообщили в надзорном ведомстве.





Артем Ежаков



