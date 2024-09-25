Экс-директор школы "Русичи" вернет похищенные 1,4 миллиона рублей
Разбирательство прошло две инстанции.
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Год назад бывший директор спортивной школы олимпийского резерва "Русичи" был приговорен к четырем годам колонии условно и штрафу в полмиллиона рублей за мошенничество, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.
Как следует из материалов дела, осужденный сформировал несколько групп по футболу и мини-футболу, но занятий как таковых не было, а зарплату тренерам за якобы проведенные тренировки он забирал себе. Ущерб превысил 1,4 миллиона рублей.
Эту сумму прокуратура потребовала вернуть через суд. В первой инстанции требования ведомства удовлетворили. Осужденный подал апелляцию, но проиграл и ее, сообщили в надзорном ведомстве.