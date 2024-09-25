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16:58, 24 сентября 2024 года В Орловской области подписали указ о создании призывных комиссий 1 октября должен начаться осенний набор новобранцев на срочную службу в ВС РФ.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился создать региональную призывную комиссию, а также призывные комиссии в районах и округах. Первую возглавит сам глава области.



Этим же документом депздраву предписывается содействовать в организации амбулаторного или стационарного медицинского обследования (лечения) граждан в больницах и поликлиниках. Всего в перечне 41 медучреждение региона.



1 октября должен начаться осенний набор новобранцев на срочную службу в ВС РФ. Указ об этом издает президент России, подписанный документ еще не опубликован. Традиционно призыв идет до 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.





Артем Ежаков



