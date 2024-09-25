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16:19, 24 сентября 2024 года Трех жителей Краснодарского края осудят за похищение несовершеннолетней орловчанки Один из обвиняемых намеревался жениться на ней.







В Орловской области начинают рассматривать дело в отношении трех жителей Краснодарского края. Их обвиняют в похищении человека. Об этом 24 сентября рассказали в СУ СК России по региону.



Из материалов дела следует, что в конце ноября 2023-го года обвиняемые приехали в село в Новосильском районе и с применением насилия похитили несовершеннолетнюю девочку. Один из мужчин намеревался жениться на ней. Их задержали в Ростовской области. Орловчанку освободили и вернули домой.



Никто из обвиняемых вину не признал.





Артем Ежаков



