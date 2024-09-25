Главная » Новости



16:11, 24 сентября 2024 года Ремонт тротуара на улице Горького в Орле не связан с демонтажем забора городского парка Ясность внесли его сотрудники.



Фото: Городской Парк Культуры и Отдыха

Ремонт тротуара на улице Горького в Орле не связан с демонтажем забора городского парка. Ясность внесли сотрудники самого горпарка.



В сообщении в "ВКонтакте" указано, что заказчиком ремонта тротуара является "Спецавтобаза", горпарк не имеет к ним отношения.



"Поводов для волнения относительно судьбы нашего забора вновь нет", – подытожили в парке.





Артем Ежаков



