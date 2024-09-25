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18:00, 24 сентября 2024 года

Студентам рассказали о достижениях орловского производства

Квест для молодежи организовала Торгово-промышленная палата Орловской области.



В Орле состоялся квест, посвященный достижениям орловского производства. Его участниками стали студенты, которым предстояло разгадать шифры и ребусы, таящие в себе историю заводов региона. Организатором этого мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Орловской области.

- Мы придумали этот квест и начали его реализацию на выставке "Россия". Он называется "Орловщина ЗАВОДит". Мы рассказываем студентам и школьникам об орловских заводах: об их истории, развитии и успехах, - отметила Светлана Ковалева, президент союза "Орловская торгово-промышленная палата".

Каждый участник получил кроссворд с заданиями. Так ребята узнали о Болховском заводе полупроводниковых приборов, разработавшем первую в стране инсулиновую помпу и о предприятии ОСПАЗ, где ежегодно осваиваются более ста новых видов продукции. На болтах, изготовленных орловскими сталепрокатчиками, держится Крымский мост, а крепеж, произведенный на этом заводе, используется на крупнейших стройках страны.

Студенты познакомились с этими фактами в интерактивном формате, что позволило им узнать что-то новое и, возможно, задуматься о будущей профессии.


Владимир Маряшин
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