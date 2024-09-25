Ушуисты из Орла завоевали медали в Гонконге

Международный турнир собрал более 2000 участников из 27 стран.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Орловские мастера ушу вернулись из Гонконга с впечатляющим набором медалей. ХІХ Международный турнир по ушу проходил с 13 по 16 сентября. В нем приняли участие более 2000 спортсменов из 27 стран, сообщает инфопортал Орловской области. Наши земляки показали отличные результаты:
- Алена и Анна Илюшечкины стали золотыми медалистами в индивидуальных дисциплинах и парных состязаниях.
- Кира Мохова завоевала абсолютную победу в тайцзицюань среди девушек 13-14 лет, а также заняла второе место в программе с веером.
- Алексей Усенков триумфально выиграл три золотые медали в мужских индивидуальных видах.