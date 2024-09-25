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16:30, 24 сентября 2024 года
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов собакТакова статистика за истекший период 2024-го года.
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов собак. Такова статистика за истекший период 2024-го года, но это уже больше, чем в прошлом.
Приют для бездомных животных на территории "Спецавтобазы" пока не открыт, хотя здание есть и в нем сделан ремонт.
Как рассказала юрист по договорным отношениям "Спецавтобазы" Яна Ломакина, работы госзаказчиком пока не приняты, так как не устранены имеющиеся недостатки.
Ветеринары напоминают, как избежать нападения: не убегать от собак, не поворачиваться к ним спиной.
Начальник центра ветеринарии города Орла Ирина Газукина: "Многие используют такой трюк: делают движение, будто поднимают с земли камень. Многие животные этого боятся и разбегаются".
Артем Ежаков
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