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19:00, 24 сентября 2024 года В Орле состоялась велосипедная экскурсия по памятным местам Ее организовал Свято-Троицкий храм.



Фото: Орловская митрополия

В Орле состоялась велосипедная экскурсия по памятным местам, организованная Свято-Троицким храмом. В мероприятии приняли участие несколько десятков молодых людей. Возглавил велопробег клирик храма иерей Роман (Жудин).





В ходе экскурсии юноши и девушки посетили шесть памятников русским классикам: Николаю Лескову, Сергею Есенину, Афанасию Фету, Леониду Андрееву, Ивану Тургеневу и Ивану Бунину. На каждой остановке велопробега они узнавали интересные и малоизвестные факты из жизни каждого писателя и поэта. Отец Роман, на примере этих великих людей, предлагал задуматься о смысле жизни, о важности семейных и общечеловеческих ценностей и отношений.



В конечной точке маршрута - Сквере Орловских литераторов - состоялся молебен о создании и укреплении семьи. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



