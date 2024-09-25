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14:30, 24 сентября 2024 года Жителей многоэтажки на Горького в Орле пугает стая бездомных собак Животные заняли территорию возле подъездов и детскую площадку.







Жителей многоэтажки на Горького, 84 в Орле пугает стая бездомных собак. Животные заняли территорию возле подъездов и детскую площадку.



Жильцы считают, что собаки остаются здесь потому, что их прикармливают в соседнем частном доме.



Помочь в решении проблемы мог бы приют для бездомных животных, вот только работы госзаказчиком до сих пор не приняты. Имеющиеся недостатки не устранены.



Волонтеры и зоозащитники по мере сил продолжают лечить, стерилизовать и прививать животных.

Виталия Румянцева, руководитель ОРОО "Помощь животным Кот и Пес": "Мы стараемся стерилизовать от пяти до десяти животных в месяц. Конечно, это усредненное значение. На сегодня стерилизовано около 50 животных за счет организации". В регионе от укусов собак в 2024-м году пострадали более тысячи человек – больше, чем в прошлом.





Эльза Ахмедбекова



