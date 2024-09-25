Главная » Новости



14:41, 24 сентября 2024 года В Орле обсудили безопасность граждан при проведении массовых мероприятий Очередное заседание регионального оперштаба состоялось 24 сентября.



Фото: портал Орловской области

В Орле прошло очередное заседание оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Клычкова. В центре внимания были вопросы обеспечения безопасности на предстоящих массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Среди запланированных событий - Всероссийский день бега "Кросс нации-2024", который состоится 28 сентября 2024 года на стадионе имени Ленина и в парке Победы в Орле. А 26 сентября на базе ТМК "ГРИНН" пройдет концерт ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.



Кроме того, на заседании обсудили вопросы, связанные с привлечением граждан на военную службу по контракту. Андрей Клычков также подчеркнул, что в Орловской области продолжается мониторинг состояния антитеррористической безопасности на объектах транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.





Сергей Мерцалов



