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13:09, 24 сентября 2024 года В Орле бросивший подростка на землю мужчина привлечен к административной ответственности Несколько дней назад видео происшествия стало резонансным в орловских пабликах в социальных сетях.





В Орле бросивший подростка на землю мужчина привлечен к административной ответственности. Об этом в своем тг-канале рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский.

"Ребенок получил ушибы. По имеющейся информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Данный случай находится у меня на контроле. Виновный мужчина привлечен к административной ответственности", – заявил омбудсмен. Ранее в социальных сетях появилось видео, где в одном из дворов Железнодорожного района Орла мужчина поднял подростка и бросил его на землю. Также указывается, что и другие дети слышали в свой адрес угрозы. Свою проверку организовали в прокуратуре и полиции.





Артем Ежаков



