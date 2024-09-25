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12:44, 24 сентября 2024 года "МонолитСтрой" крупно оштрафовали за медленный ремонт улицы Комсомольской в Орле Подрядчик заплатит 5,6 миллиона рублей.





В Орле за медленный капитальный ремонт проезжей части и прилегающей территории автомобильной дороги по улице Комсомольской на участке от Карачевского до Кромского шоссе оштрафована подрядная фирма "МонолитСтрой".



Как сообщили в прокуратуре, организация не смогла закончить работы в предписанный контрактом срок – до 30 ноября 2023-го года.



За это в суде первой инстанции подрядчика оштрафовали на минимальную сумму от неисполненных по соглашению обязательств. Прокуратура подала апелляцию на это решение и выиграла разбирательство – в итоге фирма заплатит 5,6 миллиона рублей





Артем Ежаков



