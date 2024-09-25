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12:27, 24 сентября 2024 года

250 спортсменок приняли "Осенний вызов" в Орле

На счету орловских девушек шесть наград.



В Орле состоялся турнир по боксу среди девушек "Осенний вызов". В нем приняли участие более 250 спортсменок. На счету орловских девушек шесть наград: четыре золотых и две бронзовые.

Призеры "Осеннего вызова" получили право выступить на соревнованиях "Олимпийские надежды" – одном из самых важных турниров для начинающих боксеров.

Победительницы и призеры турнира "Осенний вызов" в составе сборной Орловской области:
 
Золото:
 
Башакина Ксения (Мценск), тренер Гришин Алексей;

Батова Анастасия (Ливны), тренер Бондарев Валентин;

Демидова Таисия (Орел), тренер Сенин Константин;

Ковалева Анастасия (Орел), тренер Селецкий Дмитрий.
 
Бронза:

Зернушкина Кира (Орел), тренер Будин Дмитрий; 

Бирюкова Виолетта (Орел), тренер Сенин Константин.



Анастасия Дорохова
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