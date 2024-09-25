Орловского добровольца крестили перед отправкой на СВО

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12:04, 24 сентября 2024 года
Орловского добровольца крестили перед отправкой на СВОС собой бойцу дали иконы и молитвослов.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В Знаменском храме перед отправкой на СВО крестили добровольца. Перед таинством он прошел подготовку из огласительных бесед, чтения молитв и Евангелия. После крещения боец исповедался и причастился.
С собой военнослужащему дали иконы и молитвослов.
Иерей Андрей Сорокин пожелал воину поскорее вернуться домой с победой, живым и здоровым.
Артем Ежаков
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