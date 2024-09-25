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12:04, 24 сентября 2024 года Орловского добровольца крестили перед отправкой на СВО С собой бойцу дали иконы и молитвослов.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Знаменском храме перед отправкой на СВО крестили добровольца. Перед таинством он прошел подготовку из огласительных бесед, чтения молитв и Евангелия. После крещения боец исповедался и причастился.



С собой военнослужащему дали иконы и молитвослов.



Иерей Андрей Сорокин пожелал воину поскорее вернуться домой с победой, живым и здоровым.





Артем Ежаков



