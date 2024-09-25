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11:38, 24 сентября 2024 года В Орловском онкодиспансере заработало новое оборудование Современные аппараты обошлись в 25 миллионов рублей.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В эндоскопическом отделении орловского онкодиспансера заработали видеоколоноскоп, ультразвуковой бронхоскоп и станция к нему, а также стол для операционной. Оборудование на более чем 25 миллионов рублей удалось приобрести в рамках нацпроекта "Здравоохранение".



По информации департамента здравоохранения региона, видеоколоноскоп дополнил парк оборудования, бронхоскоп и станция заменят устаревшие образцы, которые отработали в отделении более десяти лет.



– Теперь врачи смогут обследовать верхний сегмент бронхов, который был недоступен ранее. Диагностические возможности не ограничены только осмотром. Специалисты смогут получать биопсию, не прибегая к более серьезным манипуляциям, таким как как торакоскопия, когда инструмент вводят через прокол в стенке грудной клетки, - рассказали в депздраве.





Сергей Силаев



