В Орловском онкодиспансере заработало новое оборудование

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11:38, 24 сентября 2024 года
В Орловском онкодиспансере заработало новое оборудованиеСовременные аппараты обошлись в 25 миллионов рублей.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В эндоскопическом отделении орловского онкодиспансера заработали видеоколоноскоп, ультразвуковой бронхоскоп и станция к нему, а также стол для операционной. Оборудование на более чем 25 миллионов рублей удалось приобрести в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
По информации департамента здравоохранения региона, видеоколоноскоп дополнил парк оборудования, бронхоскоп и станция заменят устаревшие образцы, которые отработали в отделении более десяти лет.
– Теперь врачи смогут обследовать верхний сегмент бронхов, который был недоступен ранее. Диагностические возможности не ограничены только осмотром. Специалисты смогут получать биопсию, не прибегая к более серьезным манипуляциям, таким как как торакоскопия, когда инструмент вводят через прокол в стенке грудной клетки, - рассказали в депздраве.
Сергей Силаев