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12:50, 24 сентября 2024 года Орловцы отправили 50 кубов леса бойцам СВО Посылку собрал Народный фронт.



Фото: Народный фронт Орловской области

Народный фронт Орловской области вместе с предпринимателями отправили 50 кубов леса на Волчанское направление. С просьбой к орловцам обратился доброволец. Отгрузка началась со Сталепрокатного завода уже через несколько часов.



– Реализуем традиционно всей командой Народного фронта мероприятия гуманитарной помощи по поддержки наших бойцов. Для обустройства и укрепления обороны, инженерных сооружений отправляем 50 кубов леса. Эта помощь поможет сохранить жизни наших ребят и в конечном итоге победить, - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей, член штаба регионального Народного фронта Евгений Лыкин.



Машина приедет к бойцам уже в ближайшее время.





Сергей Силаев



