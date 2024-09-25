Андрей Клычков встретился с врио представителя МИД России в Воронеже
Обсуждалось взаимодействие региона и министерства.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
24 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с врио представителя МИД России в Воронеже Алексеем Ростовским. Обсуждалось взаимодействие региона и министерства.
Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", воронежское представительство МИД РФ курирует Орловщину. Его задача – взаимодействие министерства с регионами и контроль принципа соблюдения единой внешнеполитической линии страны.