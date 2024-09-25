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11:30, 24 сентября 2024 года Орловские аграрии намолотили более трех миллионов тонн зерна Урожайность составляет почти 44 центнера с гектара.





Аграрии Орловской области преодолели отметку в три миллиона тонн намолоченного зерна. План по обмолоту зерновых и зернобобовых культур выполнен на 90%, работы проведены на площади более 685 тысяч гектаров.



По информации пресс-службы областного правительства, урожайность составляет без малого 44 центнера с гектара. Уборочная кампания продолжается.



Параллельно ведется работа по севу озимых культур. По состоянию на 23 сентября посеяно почти 250 тысяч гектаров озимой пшеницы и 88 тысяч гектаров озимого рапса.





Сергей Силаев



