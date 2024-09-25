В СК РФ обратили внимание на проблему жильцов ливенского дома
Итоги расследования уголовного дела доложат Александру Бастрыкину.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения в связи с обращением о нарушении прав жителей дома на улице Денисова в Ливнах. Уголовное дело расследуется с лета 2023-го года.
В обращении отмечено, что здание долгое время разрушается, его инженерные системы и несущие конструкции изношены на 80%, деформированы
плиты перекрытий, а из-за сырости образовалась плесень. Несмотря на это, аварийным дом не признан.
Главе регионального следственного управления Петру Юдину поручено принять меры для скорейшего завершения делопроизводства и передачи его материалов в суд, сообщили в информационном центре СК РФ.