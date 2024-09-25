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10:51, 24 сентября 2024 года В СК РФ обратили внимание на проблему жильцов ливенского дома Итоги расследования уголовного дела доложат Александру Бастрыкину.





Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения в связи с обращением о нарушении прав жителей дома на улице Денисова в Ливнах. Уголовное дело расследуется с лета 2023-го года.



В обращении отмечено, что здание долгое время разрушается, его инженерные системы и несущие конструкции изношены на 80%, деформированы

плиты перекрытий, а из-за сырости образовалась плесень. Несмотря на это, аварийным дом не признан.



Главе регионального следственного управления Петру Юдину поручено принять меры для скорейшего завершения делопроизводства и передачи его материалов в суд, сообщили в информационном центре СК РФ.





Артем Ежаков



