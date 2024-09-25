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10:44, 24 сентября 2024 года В Орловской области стали меньше выявлять фальсифицированных продуктов Тему обсудили на комиссии по незаконному обороту продукции.





В 2024 году в Орловской области, по сравнению с предыдущими двумя годами, в два раза снизились случаи выявления фальсифицированных продуктов. Такую информацию озвучили на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. Совещание провел губернатор Андрей Клычков.



Часть фальсификата была выявлена при проверке торговых сетей. Особое внимание в области уделяется безопасности продуктов в социальных учреждениях.

– На особом контроле стоят также вопросы питания школьников. Продолжены контрольные мероприятия Таможенной службой в целях выявления товаров с признаками контрафактности, а также товаров, реализуемых с нарушением требований обязательной маркировки, – подчеркнул глава региона. За нарушение регламентов два производителя из Орловской области привлечены к административной ответственности, еще пяти объявили предостережения. Кроме того, четыре декларации у орловских производителей признаны недействительными.





Сергей Силаев



