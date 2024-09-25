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10:20, 24 сентября 2024 года Возле завода Медведева в Орле на переходе сбили двух пешеходов Оба получили травмы.





В седьмом часу утра 23 сентября в районе дома №42 по улице Московской водитель на "Ниве" сбил на переходе женщину и мужчину.



Как сообщили в управлении ГАИ по региону, травмы получили оба пешехода. Женщине повезло больше – ее не пришлось госпитализировать, а вот мужчине потребовалось лечение в стационаре.





Артем Ежаков



