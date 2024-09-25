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9:22, 24 сентября 2024 года Орловские фермеры с запозданием вышли на уборку картофеля Виной всему сухая погода.





Сухая погода сильно скорректировала график уборки картофеля в регионе. Орловские фермеры вышли в поля на месяц позже обычного. Если раньше собирать урожай начинали в 20-х числах августа, то в 2024-м году, например, в мценском хозяйстве на картофельные грядки комбайны выехали 18 сентября.



Проблему пересохшей комковатой структуры земли здесь решают поливочной техникой. За сутки проливается участок, который планируют убирать. Так удается избежать повреждения клубней, но растет время сбора.

Андрей Пахомов, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия: "Год очень тяжелый, копка очень трудно идет. Если в предыдущие годы мы тысячу тонн ежесуточно копали, в этом максимум 400-450 тонн, а бывает и по 200 тонн".





Екатерина Габова



