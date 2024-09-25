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8:53, 24 сентября 2024 года Четырех человек эвакуировали из загоревшейся многоэтажки в Орле Пожар вспыхнул на улице Дмитрия Блынского.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 23 сентября на телефон службы спасения пришло сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Дмитрия Блынского в Орле. Очаг возгорания находился в квартире на девятом этаже.



Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, пожар осложнялся сильным задымлением, из-за чего пришлось эвакуировать четырех человек.



В результате ЧП выгорел балкон, всю квартиру закоптило. Никто не пострадал. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты.





Артем Ежаков



