Орловские студенты покорили горы Западного Кавказа
Горная экспедиция состоялась в конце августа.
Фото: ОГУ имени Тургенева
ТурЛига Орловского госуниверситета завершила экспедицию на Западном Кавказе. Горные вершины орловцы совместно с туристами из Самары и Санкт-Петербурга покоряли с 15 по 22 августа.
– Экспедиция сосредоточилась на исследовании психофизических возможностей человека в высокогорье: измеряли пульс и давление, проводили ортопробы и разрабатывать модель нагрузки для восхождений, - сообщили в пресс-службе вуза.
Для участников экспедиции провели курс по альпинистской подготовке и навыкам выживания. Орловцы поднимались на крутые перевалы, купались в водопадах и смотрели на горы. После Архыза команда направилась в Приэльбрусье для планирования новых маршрутов.