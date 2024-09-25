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10:00, 24 сентября 2024 года Орловские студенты покорили горы Западного Кавказа Горная экспедиция состоялась в конце августа.



Фото: ОГУ имени Тургенева

ТурЛига Орловского госуниверситета завершила экспедицию на Западном Кавказе. Горные вершины орловцы совместно с туристами из Самары и Санкт-Петербурга покоряли с 15 по 22 августа.



– Экспедиция сосредоточилась на исследовании психофизических возможностей человека в высокогорье: измеряли пульс и давление, проводили ортопробы и разрабатывать модель нагрузки для восхождений, - сообщили в пресс-службе вуза.



Для участников экспедиции провели курс по альпинистской подготовке и навыкам выживания. Орловцы поднимались на крутые перевалы, купались в водопадах и смотрели на горы. После Архыза команда направилась в Приэльбрусье для планирования новых маршрутов.





Сергей Силаев



