Юные орловцы познакомились со свечным ремеслом

В Кромской начальной школе прошел урок "Значение свечи, подсвечника и лампады в православном храме". Его провел настоятель Свято-Георгиевского храма Кромского района архимандрит Афанасий (Голенко).
Священник рассказал юным кромчанам о том, символом чего служит свеча и об особенностях церковной утвари. Также ребята смогли познакомиться со свечным ремеслом, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
– Школьники попробовали сами изготовить свечи, вникая во все увлекательные тонкости и не скрывая заинтересованного удивления, - рассказали в пресс-службе митрополии.