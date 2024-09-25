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13:50, 24 сентября 2024 года Юные орловцы познакомились со свечным ремеслом Изготовить свечи попробовали кромские школьники.



Фото: Орловская митрополия

В Кромской начальной школе прошел урок "Значение свечи, подсвечника и лампады в православном храме". Его провел настоятель Свято-Георгиевского храма Кромского района архимандрит Афанасий (Голенко).



Священник рассказал юным кромчанам о том, символом чего служит свеча и об особенностях церковной утвари. Также ребята смогли познакомиться со свечным ремеслом, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



– Школьники попробовали сами изготовить свечи, вникая во все увлекательные тонкости и не скрывая заинтересованного удивления, - рассказали в пресс-службе митрополии.





Сергей Силаев



