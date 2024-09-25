Андрей Клычков встретится с министром культуры Ольгой Любимовой

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20:38, 23 сентября 2024 года
Андрей Клычков встретится с министром культуры Ольгой ЛюбимовойТемой станет Судбищенская битва.
Фото: департамент культуры Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отправится в Москву, где 27 сентября встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом глава региона объявил во время прямого эфира 23 сентября.
– У меня на пятницу запланирована встреча с министром культуры по Судбищенской битве, - рассказал глава региона.
Губернатор уточнил, что в ближайшую среду проведет традиционный эфир.
Сергей Силаев
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