За сутки 80 жителей Орловской области заразились ковидом
О росте заболеваемости сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вестей"
За прошедшие сутки 80 жителей Орловской области заразились COVID-19. Об этом 23 сентября в прямом эфире сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Мы пристально следим за сезонными заболеваниями. На фоне распространения гриппа и ОРВИ за последние сутки 80 орловцев заразились ковидом. Прошу всех быть осторожными, внимательно относиться к своему здоровью, заниматься спортом и вакцинироваться, - отметил глава региона.