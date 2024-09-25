среда 25.09.2024 08:09:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 23 сентября 2024 года

Актеры театра "Свободное пространство" погрузили орловцев в сказочный мир

20 сентября состоялась премьера спектакля "Щелкунчик".



Орловские зрители окунулись в волшебную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. Их ждала невероятная история, которая выделяется среди множества сказок. "Щелкунчик" - это тот, кто благодаря силе чувств и любви превращается из игрушки в настоящего человека.

Режиссер-постановщик спектакля Вера Анненкова отмечает, что у каждого есть мечта об идеальном благородном герое, способном на поступок. Тема милосердия и самопожертвования не может не тронуть сердца людей.

Актриса Орловского театра для детей и молодежи "Свободное пространство" Маргарита Рыжикова говорит, что чудеса, происходящие в рождественскую ночь, невероятные, полные любви и превращений. И всегда в них любовь и добро побеждают зло.

Свет, костюмы, декорации, музыка - все это было волшебным. И хотя до новогодних праздников еще далеко, хорошо, что зрители получили такой прелестный подарок заранее. Весь спектакль больше похож на чудесную музыкальную шкатулку, а флер Рождества останется в новом сезоне.


Эва Стасюлевич
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.