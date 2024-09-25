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20:00, 23 сентября 2024 года Актеры театра "Свободное пространство" погрузили орловцев в сказочный мир 20 сентября состоялась премьера спектакля "Щелкунчик".







Орловские зрители окунулись в волшебную атмосферу, наполненную ожиданием чуда. Их ждала невероятная история, которая выделяется среди множества сказок. "Щелкунчик" - это тот, кто благодаря силе чувств и любви превращается из игрушки в настоящего человека.



Режиссер-постановщик спектакля Вера Анненкова отмечает, что у каждого есть мечта об идеальном благородном герое, способном на поступок. Тема милосердия и самопожертвования не может не тронуть сердца людей.



Актриса Орловского театра для детей и молодежи "Свободное пространство" Маргарита Рыжикова говорит, что чудеса, происходящие в рождественскую ночь, невероятные, полные любви и превращений. И всегда в них любовь и добро побеждают зло.



Свет, костюмы, декорации, музыка - все это было волшебным. И хотя до новогодних праздников еще далеко, хорошо, что зрители получили такой прелестный подарок заранее. Весь спектакль больше похож на чудесную музыкальную шкатулку, а флер Рождества останется в новом сезоне.





Эва Стасюлевич



