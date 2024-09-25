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17:42, 23 сентября 2024 года В Орле на Дворянке обнаружили оборванный кабель Качество крепления проверил вице-спикер областного Совета.



Фото: Михаил Вдовин

Первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин обнаружил на Дворянке в Орле оборванный кабель. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



- Сегодня побывал на Дворянке, увидел оборванный кабель. Конечно, вандалам нет оправдания, и с помощью УВД обязательно их установим. Но и к строителям возник вопрос: качество крепления кабеля оставляет желать лучшего, - отметил Михаил Вдовин.



Он напомнил, что работы по Дворянке еще не приняты. Акт приемки не подписан.



- Будем требовать устранения всех недостатков, и только после этого можно будет осуществить приемку и оплату выполненных работ, - уточнил депутат.





Сергей Мерцалов



