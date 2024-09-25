В Орле на Дворянке обнаружили оборванный кабель

Качество крепления проверил вице-спикер областного Совета.
Фото: Михаил Вдовин
Первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин обнаружил на Дворянке в Орле оборванный кабель. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
- Сегодня побывал на Дворянке, увидел оборванный кабель. Конечно, вандалам нет оправдания, и с помощью УВД обязательно их установим. Но и к строителям возник вопрос: качество крепления кабеля оставляет желать лучшего, - отметил Михаил Вдовин.
Он напомнил, что работы по Дворянке еще не приняты. Акт приемки не подписан.
- Будем требовать устранения всех недостатков, и только после этого можно будет осуществить приемку и оплату выполненных работ, - уточнил депутат.