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18:30, 23 сентября 2024 года Православные орловцы собрали 100 тысяч на лечение онкобольного мальчика Благотворительная акция проходила в Орле с 14 по 22 сентября.



Фото: Орловская митрополия

Юные прихожане Свято-Успенского собора Орла собрали деньги на лечение онкобольного мальчика. Благотворительная акция "Белый цветок" проходила с 14 по 22 сентября.



Как сообщили в Орловской митрополии, участники акции раздавали орловцам самодельные белые цветы за символическое вознаграждение. В результате было собрано 100 тысяч рублей. Эти средства пойдут на лечение и реабилитацию 5-летнего Елисея, страдающего от опухоли головного мозга.





Сергей Мерцалов



