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19:30, 23 сентября 2024 года

Ливны полностью завершили свое участие в национальном проекте "Образование"

В школах появились новые кабинеты физики, химии и биологии, а также были отремонтированы спортзалы.



Ливны полностью завершили свое участие в нацпроекте "Образование" в 2024 году. В девяти школах было открыто 26 новых кабинетов физики, химии и биологии. Кроме того, отремонтированы несколько спортзалов и построены новые уличные спортплощадки вблизи учебных заведений.

Деньги выделялись в рамках нацпроекта "Образование", чтобы создать полноценные условия для занятия физкультурой и спортом. Так, к новому учебному году в 4-й ливенской школе почти за 600 тысяч рублей обновили спортивный зал и построили уличную спортплощадку за 2 миллиона 650 тысяч рублей. 

Заместитель директора ливенской школы №4 Елена Гончарова отметила, что во внеурочное время учащиеся занимаются по дополнительным программам, используя микроскопы, конструкторы программируемых моделей инженерных систем и робототехнический образовательный набор.

Ученица ливенской школы №4 Полина Хрулева поделилась своими впечатлениями от использования цифровых лабораторий: "Они очень помогают нам на уроках и при подготовке к олимпиадам и различным исследовательским работам".



Антон Киселёв
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