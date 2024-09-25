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16:19, 23 сентября 2024 года В Орле задержали закладчика с 15 свертками наркотиков Запрещенное вещество мужчина вез на машине подруги.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские задержали жителя Сосковского района по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.



Информация о возможной причастности мужчины к наркопреступлению была известна оперативникам заранее. Его задержали за рулем машины подруги. В салоне нашли 15 свертков с синтетическим наркотиком общим весом 5,84 грамма.



Орловец не стал отрицать свою причастность. Наркотик он должен был разложить по тайникам. Суда мужчина ждет в СИЗО.





Артем Ежаков



