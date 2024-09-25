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19:00, 23 сентября 2024 года В Орле проходит выставка работ братьев-художников из Санкт-Петербурга Андрей и Николай Дмитренко считаются в России основоположниками направления интеллектуальный реализм.







В Орле открылась выставка современных художников из Санкт-Петербурга. В музее изобразительных искусств можно увидеть работы братьев Андрея и Николая Дмитренко, которые считаются основоположниками направления интеллектуальный реализм. За свою карьеру они приняли участие в более чем 30 выставках в России и за ее пределами.



Творчество братьев Дмитренко отражает актуальные проблемы современного общества и человека. В каждой их картине мы можем узнать себя. Художники также откликаются на важные события в мире.



В своих работах они стремятся к торжеству классических канонов живописи, утверждая академические традиции и противопоставляя их новым течениям. Реализм для них - это прежде всего отражение реальности.





Эва Стасюлевич



