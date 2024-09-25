В Орле проходит выставка работ братьев-художников из Санкт-Петербурга
Андрей и Николай Дмитренко считаются в России основоположниками направления интеллектуальный реализм.
В Орле открылась выставка современных художников из Санкт-Петербурга. В музее изобразительных искусств можно увидеть работы братьев Андрея и Николая Дмитренко, которые считаются основоположниками направления интеллектуальный реализм. За свою карьеру они приняли участие в более чем 30 выставках в России и за ее пределами.
Творчество братьев Дмитренко отражает актуальные проблемы современного общества и человека. В каждой их картине мы можем узнать себя. Художники также откликаются на важные события в мире.
В своих работах они стремятся к торжеству классических канонов живописи, утверждая академические традиции и противопоставляя их новым течениям. Реализм для них - это прежде всего отражение реальности.