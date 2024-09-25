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17:00, 23 сентября 2024 года Орловцев предупредили о мощных магнитных бурях Повышение геомагнитной активности ожидается 26-27 сентября.



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Череда магнитных бурь ждет жителей Орловской области в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ.



По их данным, 23 сентября на Солнце была зафиксирована сильная и продолжительная вспышка. Это может привести к геомагнитной активности 26 и 27 сентября.



В эти дни у некоторых людей, чувствительных к перепадам магнитного поля, может ухудшиться самочувствие. Еще одна магнитная буря, согласно прогнозам, произойдет 13-14 октября.





Сергей Мерцалов



