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15:09, 23 сентября 2024 года В Орле прошел третий благотворительный забег "ПоБерегу" На старт вышли 2,2 тысячи человек.







В Орле прошел третий благотворительный забег "ПоБерегу". Ранее он должен был пройти 10 августа, но из-за ситуации в курском приграничье его перенесли на 22 сентября.



На старт вышли 2,2 тысячи человек. В программе спортивного праздника были инклюзивный детский забег, дистанции в 5 и 10 километров. Традиционно в забеге участвовали сотрудники ГТРК "Орел". Владимир Маряшин и Антон Сорокин пробежали 10 километров, Екатерина Габова и Анна Вайсергисер преодолели дистанцию в 5 километров.



После основной части на сцену вышла артистка Ева Власова, а затем организаторы мероприятия вручили памятные награды лучшим бегунам.



Целью забега стал сбор средств на создание детской инклюзивной площадки. Благодаря двум предыдущим они появились в Орле и Мценске.





Александра Бахтина



