Главная » Новости



8:00, 24 сентября 2024 года Орловцы могут позвонить на горячую линию фонда "Защитники Отечества" Линия работает с февраля 2024 года.



Фото: архив "Вестей"

Жители Орловской области могут обратиться на горячую линию фонда "Защитники Отечества" по телефону - 117 (добавочный 1). Линия работает с февраля 2024 года.



Всего в России на горячую линию поступило уже более 165 тысяч звонков. В течение рабочей недели, как правило, фиксируется около 970 вызовов, а выходные – порядка 680 звонков.



Почти 59% обращений связаны с выплатами и льготами. Каждый запрос обрабатывается в среднем менее чем за три минуты.



На линии работают десятки специалистов. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.





Сергей Мерцалов



