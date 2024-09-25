|
|среда 25.09.2024 08:08:37
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
8:00, 24 сентября 2024 года
Орловцы могут позвонить на горячую линию фонда "Защитники Отечества"Линия работает с февраля 2024 года.
Фото: архив "Вестей"
Жители Орловской области могут обратиться на горячую линию фонда "Защитники Отечества" по телефону - 117 (добавочный 1). Линия работает с февраля 2024 года.
Всего в России на горячую линию поступило уже более 165 тысяч звонков. В течение рабочей недели, как правило, фиксируется около 970 вызовов, а выходные – порядка 680 звонков.
Почти 59% обращений связаны с выплатами и льготами. Каждый запрос обрабатывается в среднем менее чем за три минуты.
На линии работают десятки специалистов. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.