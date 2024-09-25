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6:16, 25 сентября 2024 года

25 сентября 2024 - в народе Змеиный день: приметы, предсказания и запреты

Какой будет зима, если идет дождь и другие народные приметы.

Фото: Ольга Супонева

25 сентября 2024 церковь отмечает день святого Автонома. Наши предки называли праздник Змеиным днем и связывали с ним разные поверья и традиции. В какие приметы верили на Руси? Рассказываем.

Если утром 25 сентября идет дождь, значит зима будет затяжной, говорит народный календарь. А вот гроза предвещает теплые дни впереди. Теплой ли будет зима, определяли по количеству желудей на дубах: если их много, то суровой зимы можно не ждать. Солнце на небе предвещает и на ближайшее время ясную погоду.

По примете, если в Змеиный день человек встречал змею, он должен был дать ей мясо или молоко. А вот убивать змею ни в коем случае нельзя, это сулит беду. Хорошей традицией считалось посетить с утра церковь и помолиться. Девушки на Руси с утра умывались родниковой водой, чтобы сохранить молодость и красоту. Предки старались не предаваться тяжелой работе, не сквернословить и не сплетничать, а также опасались стричь волосы. 




Ольга СУПОНЕВА
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