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14:19, 23 сентября 2024 года В Орле рассмотрят дело о мошенничестве на поставке продуктов в юридический институт На скамье подсудимых оказалась экс-директор коммерческой организации.





Советский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве в крупном размере. В нем обвиняется экс-директор коммерческой организации, сообщили в СУ СК России по региону и прокуратуре. Виновной женщина себя не признает.



Как следует из материалов дела, женщина поставляла для нужд Орловского юридического института имени Лукьянова не соответствующую условиям контракта рыбную продукцию. К поставкам она прилагала поддельные документы на товар. Ущерб составил 566 тысяч рублей.



Дело было возбуждено на основании материалов управления МВД России по региону.





Артем Ежаков



