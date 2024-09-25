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14:19, 23 сентября 2024 года

В Орле рассмотрят дело о мошенничестве на поставке продуктов в юридический институт

На скамье подсудимых оказалась экс-директор коммерческой организации.


Советский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве в крупном размере. В нем обвиняется экс-директор коммерческой организации, сообщили в СУ СК России по региону и прокуратуре. Виновной женщина себя не признает.

Как следует из материалов дела, женщина поставляла для нужд Орловского юридического института имени Лукьянова не соответствующую условиям контракта рыбную продукцию. К поставкам она прилагала поддельные документы на товар. Ущерб составил 566 тысяч рублей.

Дело было возбуждено на основании материалов управления МВД России по региону.


Артем Ежаков
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