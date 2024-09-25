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6:17, 24 сентября 2024 года

Федорин день 24 сентября 2024: народные приметы

На Руси в этот день по пчелам определяли, скоро ли придет зима.

Фото: Ольга Супонева

24 сентября 2024 празднуется Федорин день или Федорины вечорки, как этот праздник прозвали в народе: церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую. Какие народные приметы связаны с праздником, что нельзя и что можно делать в этот день по поверьям, как определить, скоро ли придет зима? Рассказываем.

На Руси в Федорин день для молодых семей считалось хорошей приметой есть блюда из капусты, а вот картошку наоборот на стол не подавали. Не принято было ходить в баню и мыть голову, носить испачканную одежду. Наши предки старались в этот праздник не врать, не сплетничать. Не рекомендует народный календарь и вести пустые разговоры. Хорошей приметой считается носить одежду или украшения золотого цвета. 

По природным явлениям можно предсказать погоду. Так, если летают пчелы, то зима будет поздней. А хорошо взошедшие озимые сулят богатый урожай на будущий год. 





Ольга СУПОНЕВА
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