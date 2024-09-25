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14:05, 23 сентября 2024 года

Часть домов по улице Комсомольской в Орле останется без горячей воды

Также отключение затронет улицы Латышских стрелков, Кромскую и Авиационную.


24 сентября в связи с обвязкой сетевого насоса в котельной отключат горячую воду в части Орла. Об этом сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго». Подачу ресурса приостановят с 8:00 до 17:00 по адресам:

• ул. Авиационная, 7, 7 корпус 2;

• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388,390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;

• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37,39,41,43;

• ул. Кромская, 3, 5, 7;

• ул. Авиационная, 2, 6;

• ул. Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288;

• ул. Латышских стр. 107;

• детские сады №10, №41 и №61;

• школа №6 и лицей №28.


Артем Ежаков
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