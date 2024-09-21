Православные орловцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Празднование в храмах продолжается несколько дней, а начинается накануне с всенощного бдения.

Верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.



- Сегодня мы чествуем рождение Пресвятой Богородицы, которая является матерью всех нас. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы в его роду всегда жила святость, ведь без этого невозможно было бы рождение Господа, - отметил протоиерей Василий Иванов, благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии.

Празднование Рождества Пресвятой Богородицы в храмах начинается накануне вечером и продолжается несколько дней. После Божественной литургии в Богоявленском соборе Орла по традиции прихожан пригласили на трапезу, которая проходит под открытым небом. В праздничный день смогли подкрепиться более 400 орловцев.