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16:30, 21 сентября 2024 года

Православные орловцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Празднование в храмах продолжается несколько дней, а начинается накануне с всенощного бдения.



Верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
 
- Сегодня мы чествуем рождение Пресвятой Богородицы, которая является матерью всех нас. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы в его роду всегда жила святость, ведь без этого невозможно было бы рождение Господа, - отметил протоиерей Василий Иванов, благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии.
 
Празднование Рождества Пресвятой Богородицы в храмах начинается накануне вечером и продолжается несколько дней. После Божественной литургии в Богоявленском соборе Орла по традиции прихожан пригласили на трапезу, которая проходит под открытым небом. В праздничный день смогли подкрепиться более 400 орловцев. 



Юлия Опанасюк
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