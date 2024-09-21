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17:00, 21 сентября 2024 года

Орловские хирурги принимают поздравления с профессиональным праздником

Герой нашего сюжета отмечает этот день на работе.



Со своей будущей профессией Владимир Фарафонов познакомился еще в детстве. В возрасте 12 лет он попал в больницу с серьезной травмой, и ему прописали постельный режим. В то же время в палату поступил пациент с переломом обеих ног.
 
- Я увидел, как молодому человеку полностью собрали ноги. Через полтора или два месяца этот парень пришел на проверку к доктору сам. Для меня в детстве это стало настоящим шоком, я такого не ожидал, - делится своими воспоминаниями Владимир Фарафонов.
 
После окончания интернатуры в Орловской областной клинической больнице он остался здесь работать и со временем возглавил отделение челюстно-лицевой хирургии. Сегодня у него очередная плановая операция, но, он, как всегда, сосредоточен и напряжен. Как хирург Владимир Фарафонов несет ответственность за весь процесс лечения пациента - от первого движения скальпеля до душевного разговора в послеоперационной палате.
 
- Чтобы стать настоящим челюстно-лицевым хирургом, нужно проработать в практической медицине минимум восемь лет, - отмечает Владимир Александрович и добавляет, что настоящий хирург всегда действует только в интересах пациента. 



Иван Молчанов
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