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17:00, 21 сентября 2024 года Орловские хирурги принимают поздравления с профессиональным праздником Герой нашего сюжета отмечает этот день на работе.







Со своей будущей профессией Владимир Фарафонов познакомился еще в детстве. В возрасте 12 лет он попал в больницу с серьезной травмой, и ему прописали постельный режим. В то же время в палату поступил пациент с переломом обеих ног. - Я увидел, как молодому человеку полностью собрали ноги. Через полтора или два месяца этот парень пришел на проверку к доктору сам. Для меня в детстве это стало настоящим шоком, я такого не ожидал, - делится своими воспоминаниями Владимир Фарафонов. После окончания интернатуры в Орловской областной клинической больнице он остался здесь работать и со временем возглавил отделение челюстно-лицевой хирургии. Сегодня у него очередная плановая операция, но, он, как всегда, сосредоточен и напряжен. Как хирург Владимир Фарафонов несет ответственность за весь процесс лечения пациента - от первого движения скальпеля до душевного разговора в послеоперационной палате. - Чтобы стать настоящим челюстно-лицевым хирургом, нужно проработать в практической медицине минимум восемь лет, - отмечает Владимир Александрович и добавляет, что настоящий хирург всегда действует только в интересах пациента.





Иван Молчанов



