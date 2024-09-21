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13:27, 21 сентября 2024 года На Тургеневском мосту в Орле залатали ямы Отверстия в асфальте появились на пешеходных дорожках.



Фото: "Народный фронт" Орловской области

На Тургеневском мосту в Орле залатали ямы, которые создавали неудобства для пешеходов. Теперь жители города могут безопасно ходить, не боясь получить травму. Об этом сообщили в "Народном фронте" Орловской области.



В августе 2024 года активисты движения обследовали Тургеневский и Герценский мосты. Они обнаружили ямы и провалы в асфальте на пешеходных зонах.



Представители "Народного фронта" обратились в мэрию Орла с предложением включить тротуары этих мостов в программу благоустройства. Сейчас ямы на Тургеневском мосту уже устранили.





Сергей Мерцалов



