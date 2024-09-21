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17:47, 21 сентября 2024 года

В августе на Орловщине замедлилась инфляция

Снизился рост цен на непродовольственные товары, иномарки и бензин.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области в августе наблюдается снижение годовой инфляции. По данным Банка России, в этом месяце она составила 9,08%, что на 0,08% меньше, чем месяцем ранее (9,16%).
 
В августе годовая динамика цен на непродовольственные товары несколько замедлилась и составила 6,75%, что на 0,8% меньше, чем в июле. Особенно заметно замедление роста цен на легковые иномарки, которые в 2023 году подорожали из-за увеличения спроса и ослабления курса рубля. Также в августе менее интенсивно росли цены на бензин, чем в июле. 
 
Продовольственные товары, напротив, начали дорожать немного быстрее, на 0,1%. Годовой темп прироста цен составил 9%. В частности, в августе ускорился рост цен на кексы, рулеты и печенье.
 
Цены на отдельные виды медицинских услуг в августе также росли быстрее, чем в прошлом месяце. Медицинские учреждения включили в свои цены расходы на закупку препаратов и обслуживание оборудования. Темп прироста цен в сфере услуг в августе увеличился на 0,9% и достиг 12,68%.



Сергей Мерцалов
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