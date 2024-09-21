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14:00, 21 сентября 2024 года В орловских сельхозорганизациях выросло поголовье свиней, овец и птицы Крупного рогатого скота стало меньше.



Фото: архив "Вестей"

В сельхозорганизациях Орловской области по состоянию на 1 сентября выросло поголовье свиней, овец и птицы. Цифры назвали в Орелстате.



Свиней насчитывалось миллион и 503,5 тысячи голов, что на 34,5% больше аналогичного показателя в 2023-м году. Также в стадах сельхозорганизациях насчитали 2,5 тысячи овец (+3,3%) и два миллиона 86,7 тысячи голов птицы (+9,2%).



Крупного рогатого скота оказалось 112,6 тысячи голов, что на 7,3% меньше сентября прошлого года. Коров в сельхозорганизациях насчитали 33,6 тысячи – на 0,4% меньше.





Артем Ежаков



