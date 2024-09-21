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15:00, 21 сентября 2024 года Орловские пожарные провели учения в краеведческом музее Они отрабатывали тактику тушения пожаров в административных зданиях.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные провели тактические учения в Новосильском краеведческом музее. Основная цель заключалась в отработке тактики тушения пожаров в административных зданиях и на объектах культурного наследия, а также налаживания взаимодействия с другими экстренными службами.



По легенде, в выставочном зале произошло возгорание из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь быстро распространился по помещениям, создав сильное задымление. На место происшествия направили дежурный караул 28 пожарно-спасательной части. Пожарные боролись с пламенем, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания. пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. По завершении учений провели противопожарный инструктаж. Об этом сообщили





Сергей Мерцалов



