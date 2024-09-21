В Орловской области завершается капремонт дороги "Колпна - Белый Колодезь Первый - Просека"
Этим маршрутом активно пользуются местные жители.
Фото: департамента дорожного хозяйства Орловской области
В Орловской области завершается капремонт дороги на участке "Колпна - Белый Колодезь Первый - Просека". Его протяженность - более пяти километров.
Работы ведет компания "Газ Ресурс" в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта оценивается в 85 миллионов рублей.
Об этом сообщили в областном департаменте дорожного хозяйства.
Сдать дорогу планируют до конца сентября. Этим маршрутом активно пользуются местные жители. Он обеспечивает транспортное сообщение между поселком Колпна и деревнями Белый Колодезь Первый, Просека, Спасское Второе.