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10:59, 21 сентября 2024 года В Орловской области завершается капремонт дороги "Колпна - Белый Колодезь Первый - Просека" Этим маршрутом активно пользуются местные жители.



Фото: департамента дорожного хозяйства Орловской области

В Орловской области завершается капремонт дороги на участке "Колпна - Белый Колодезь Первый - Просека". Его протяженность - более пяти километров.



Работы ведет компания "Газ Ресурс" в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта оценивается в 85 миллионов рублей.

Об этом сообщили в областном департаменте дорожного хозяйства.



Сдать дорогу планируют до конца сентября. Этим маршрутом активно пользуются местные жители. Он обеспечивает транспортное сообщение между поселком Колпна и деревнями Белый Колодезь Первый, Просека, Спасское Второе.





Сергей Мерцалов



