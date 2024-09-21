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10:16, 21 сентября 2024 года В Орле водитель электросамоката попал под колеса "Рено" За рулем иномарки была 38-летняя женщина.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орле водитель электросамоката попал под колеса автомобиля "Рено". О происшествии нашей редакции сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.



Авария произошла 20 сентября на улице Рощинской. За рулем иномарки была 38-летняя женщина. В результате столкновения водитель электросамоката, 52-летний мужчина, получил травмы. После осмотра медиков его отпустили домой. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.





Сергей Мерцалов



