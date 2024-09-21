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9:33, 21 сентября 2024 года В Кромском районе увековечили память бойца СВО Мемориальную доску открыли в честь Александра Столярова.



Фото: филиала фонда "Защитники Отечества" в Орловской области

В Кромском районе Орловской области открыли мемориальную доску и парту героя в честь Александра Столярова, погибшего в ходе СВО. Орловец с первых дней участвовал в боях на передовой. Он сражался в составе штормового отряда на Запорожском направлении.



- Александр с полной самоотдачей выполнял свой долг. Несмотря на полученные ранения и контузии, он не покидал поля боя. К сожалению, при выполнении боевого задания наш герой погиб, - рассказали в филиале фонда "Защитники Отечества" в Орловской области.



За проявленные мужество и отвагу в ходе специальной военной операции Александр Столяров награжден орденом Мужества.







Сергей Мерцалов



